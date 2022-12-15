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Шоу-бизнес
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак

Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак

В последнее время вокруг личной жизни Ксении Собчак ходят тревожные слухи.
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Поговаривают, что в звездном семействе все не так гладко. Слухи поползли еще весной, когда журналистка уехала из страны, оставив в России Константина Богомолова. Потом, видя парочку на мероприятиях, народ замечал, что Ксения Собчак и ее муж как-то холодно и отстраненно ведут себя друг с другом.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Как бы там ни было, сами супруги никак не комментируют эту информацию и, что бы не говорили, до сих пор остаются вместе. Вместе с тем режиссер продолжает находиться в хороших отношения с бывшей женой Дарьей Мороз, которую, как оказалось, любят и его родители.

В одном из последних интервью актриса рассказала, как планирует отпраздновать Новый год. Как оказалось, она вместе с дочерью Анной проведет время в компании родителей режиссера. Получается, что на время праздника Богомолов-старший и его супруга съедутся с бывшей женой своего сына.

Там же будет отец Дарьи Мороз, его возлюбленная Виктория Исакова, а также их дочь Варя. В общем, теперь вся семья сможет собраться вместе!

"У нас такая традиция — начинать Новый год у них", – поделилась актриса.

Общая дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова также планирует провести время с отцом – вместе они отправятся кататься на лыжах, пока мама будет наслаждаться тишиной в деревне. Интересно, а какие планы на Новый год у Ксении Собчак, учитывая все слухи о ее скором разводе.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 14:30 Источник: Кино в деталях ✓ Надежный источник
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