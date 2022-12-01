"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса

Лариса Долина в последнее время сильно изменилась. Она пережила вторую молодость.

После выхода на пенсию народная артистка России Лариса Долина на некоторое время пропала. Спустя время она вновь вернулась к поклонникам совершенно неузнаваемой. Артистка похорошела, постройнела и продолжила активно развивать карьеру. Сейчас Долина постоянно посещает светские мероприятия, съемки и премьеры. Она старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско.

На днях у Ларисы Долиной завершился гастрольный тур по России. Хоть для артистки это и наслаждение, но все-таки в 67 лет не так просто колесить с ежедневными концертами. Поэтому, можно сказать, что Долина отмучилась в каком-то смысле. Певица поделилась впечатлениями в своем телеграм-канале. К публикации она прикрепила фото, на котором ее лицо переделано вдоль и поперек при помощи фильтров.

"Что ж, закончился наш гастрольный тур по городам России, приуроченный к празднованию столетия Российского джаза… Вчера отыграли заключительный концерт в Южно-Сахалинске. Публика была просто нереальной! Не отпускали очень долго… Приехал и поздравил Губернатор Валерий Игоревич Лимаренко. Спасибо за поддержку таких важных проектов, Валерий Игоревич! Немного грустно… Как-то быстро пролетели эти два месяца. 17 городов, от Калининграда до Сахалина. 17 аншлагов. Полетели в столицу! Все будет джаз!" – написала еще не дожившая до 70 лет Лариса Долина.

Так что у певицы все впереди. Долгий перелет на небесах в Москву ей организовали с достойными проводами.

Многие заметили, что Лариса Долина снова чересчур сильно отретушировала свое фото, и на самом деле выглядит далеко не так молодо. Между тем фанаты рыдали в комментариях из-за того, что тур завершился, и приходится прощаться.