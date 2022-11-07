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"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами

"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами

Золотой голос России переживает тяжелые времена. Николай Басков борется из последних сил.
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Натуральный блондин российской эстрады выглядит достаточно скверно. Об этому судачат многочисленные интеренет-пользователи, а СМИ бьют тревогу — как бы чего дурного не вышло. Недавно Николай Басков появился на публике в нездоровом виде: певец по-страшному раздулся и рыдал из-за покойного отца. Смерть любимого родственника, а также рак, которым тот болел, раздавили артиста и его нервную систему.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Врачи советуют россиянам пить чай с лимоном и имбирем от простуды, как пишет телеканал "360". Ну а у Николая Баскова, видимо, проблемы посерьезнее сезонного недомогания. Прорицательница Айгуль Хуснетдинова заявила, что у артиста есть хронические заболевания, а урон организму нанес гормональный дисбаланс. С трудностями такого уровня, считает медиум, блондин раньше не встречался.

"В глобальном плане – встреча с большим стрессом, перед лицом которого ничего невозможно сделать", — такой вердикт вынес экстрасенс Николаю Баскову.

Каким бы точным ни было предсказание, певцу не помешает позаботиться о здоровье. Профессор Михаил Кутушов для профилактики онкозаболеваний рекомендует ограничить употребление продуктов из белой муки, сообщает Царьград. А сайт "Вести Подмосковья" напоминает о существовании кетодиеты, которая может преобразить Николая Баскова к Новому году, ведь мужчина выглядит располневшим.

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Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 14:40 Источник: Тайны звезд. АСТРО • Требует проверки
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