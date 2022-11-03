"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе

Уехавшая по израильскому паспорту Ксения Собчак попалась во внимание Елены Блиновской.

Телеведущая и автор собственного ютуб-шоу Ксения Собчак умеет заинтриговать и заинтересовать публику. Дерзкие высказывания блондинки нередко доводили ее до проблем, но, кажется, выводов она так и не сделала.

На днях Ксения Собчак спешно покинула территорию Россию. По одной версии, ведущая опасается преследований по уголовному делу своего коммерческого директора. Другие же говорят, что беглянка Собчак просто выбрала подходящий момент для эмиграции.

Не осталась в стороне от истории с Собчак и Елена Блиновская, более известная как автор "Марафона желаний". Согласно ее методике, каждый человек может стать успешным, если сделает правильный запрос во вселенную. Кроме этого, Елена делает прогнозы на будущее. Так, она сообщила возможное будущее Ксении Собчак.

Елена объясняет, что в судьбе Собчак после 38 лет появляется особая кармическая роль — быть на родине. Она добавляет, что Ксении лучше прислушаться к такому предсказанию и задуматься над пропагандой семейных ценностей, любви к родине и к ее поддержке. В противном случае ее поджидают самые страшные вещи.

"Начинаются болезни, зависимости, самоуничтожение", — так Елена Блиновская прописывает сценарий жизни Собчак, если та не выполнит своего предназначения.