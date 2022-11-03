Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Четверг
3 ноября
Лента новостей
21:14
"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
21:12
В Твери грузовик переехал лежащего на дороге человека
21:11
Стало известно о внезапном уходе Харламова
21:00
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
20:27
"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе
20:21
Москвича подозревают в убийстве и расчленении жены
18:37
"Так жду": появились фото округлившегося живота певицы МакSим
16:45
"Похороны": актер Адабашьян рассказал о смерти жены
15:54
"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак
15:14
Проиграла баснословный гонорар и стала уборщицей: непростая судьба звезды "Свадьбы в Малиновке"
15:02
"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша
14:50
"Дурное влияние Запада?": американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы
14:49
Разбухшие суставы и желтые ногти: Долина сунула под нос перекрученную культю
14:39
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
14:28
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось
14:14
В Рыбинске мужчина убил сожительницу в здании школы
13:55
"От многих заболеваний": балансирующего на грани жизни и смерти Джигурду спасает врач
13:52
Шляющийся по любовницам Прилучный отвернулся от округлившейся жены: Животик уже видно
13:34
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
13:08
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой
12:52
Облившего помоями россиян Панина выставили из Европы: Все кончено
12:30
Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта
11:58
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
11:57
Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию
11:55
Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко
11:54
Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалин
11:12
"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова
10:57
Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США
10:48
Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты
10:21
Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5
10:09
Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой
09:52
"Должны спасать": Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги
09:37
Назван самый стабильный город для инвестиций
09:08
Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили
09:04
Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!
08:42
Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной
06:04
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна
04:15
Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%
02:03
"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд
00:05
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
22:49
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
22:13
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова
22:07
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно
21:40
Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы
21:10
"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе

"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе

Уехавшая по израильскому паспорту Ксения Собчак попалась во внимание Елены Блиновской.
прочитано 169 раз

Телеведущая и автор собственного ютуб-шоу Ксения Собчак умеет заинтриговать и заинтересовать публику. Дерзкие высказывания блондинки нередко доводили ее до проблем, но, кажется, выводов она так и не сделала.

ПО ТЕМЕ

Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию

Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

На днях Ксения Собчак спешно покинула территорию Россию. По одной версии, ведущая опасается преследований по уголовному делу своего коммерческого директора. Другие же говорят, что беглянка Собчак просто выбрала подходящий момент для эмиграции.

Не осталась в стороне от истории с Собчак и Елена Блиновская, более известная как автор "Марафона желаний". Согласно ее методике, каждый человек может стать успешным, если сделает правильный запрос во вселенную. Кроме этого, Елена делает прогнозы на будущее. Так, она сообщила возможное будущее Ксении Собчак.

Елена объясняет, что в судьбе Собчак после 38 лет появляется особая кармическая роль — быть на родине. Она добавляет, что Ксении лучше прислушаться к такому предсказанию и задуматься над пропагандой семейных ценностей, любви к родине и к ее поддержке. В противном случае ее поджидают самые страшные вещи.

"Начинаются болезни, зависимости, самоуничтожение", — так Елена Блиновская прописывает сценарий жизни Собчак, если та не выполнит своего предназначения.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 20:27 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дрыгала вагиной и сосала плетку: самые развратные фото Ксении Собчак

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой

Здоровье пошатнулось
Шоу-бизнес

"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова

Терпение лопнуло
Шоу-бизнес

Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты

Неожиданный финал
Шоу-бизнес

Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной

Нужны деньги

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+