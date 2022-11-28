Бывшая партнерша преследует мужа онкобольной Заворотнюк: Помогите мне найти его

Петр Чернышев – знаменитый фигурист, имя которого крупными буквами пишут на плакатах различных ледовых шоу. В последние годы он немного отошел от спорта, сосредоточившись исключительно на делах семейных. Но это и неудивительно: его любимая жена Анастасия Заворотнюк уже который год борется со смертельным и неизлечимым заболеванием – глиобластомой.
В 90-е годы Петр Чернышев выступал в паре с американской фигуристкой Наоми Ланг, дуэт с которой помог обоим завоевать множество титулов и медалей. Судя по всему, после профессионального разрыва, стремительно снизилось и количество регалий, по которым и заскучала Наоми.
В своем блоге Ланг и вовсе написала пост в личном блоге, в котором призналась, что ей не хватает Чернышева, с которым они общаются слишком редко. "Помогите мне найти его! Уже почти два года мы не общаемся. Я считаю его родным", – закричала в соцсетях бывшая партнерша Петра Чернышева по ледовой арене.
Поклонники пары Петра и Анастасии, прочитав такое, посчитали, что Наоми преследует мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк. Совместная работа Номи Ланг и Петра Чернышева закончилась много лет назад и это абсолютно нормально, утверждают многие, что у донельзя загруженного мужчины нет времени на то, чтобы переписываться с бывшей коллегой. Ежедневно Петр разрывается между тренировками, работой, уходом за болеющей Анастасией и воспитанием их маленькой дочки Милы.
"Бестактная мадам", "Ради собственного пиара на весь мир о себе заявила", – пристыдили пользователи сети бывшую мужа Анастасии Заворотнюк.