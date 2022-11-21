"Душа успокоилась": потерявшая человеческий облик Седокова предчувствовала свой конец

Анна Седокова активно участвовала в шоу "Маска.Танцы" на СТС, однако в минувшие выходные ее разоблачили. Артистка, которая снималась в образе Божьей Коровки, была очень расстроена, ведь у нее было много планов на будущее.
Бывшая солистка "ВИА Гры" разрыдалась на сцене, когда поняла, что ее маске пришел конец. Тем не менее, потерявшая человеческий облик Анна Седокова призналась, что ей было очень тяжело принимать участие в шоу "Маска". Она никогда не занималась танцами, поэтому обучение номерам давалось ей тяжело. Однако Седокова все же насладилась ролевыми играми до изнеможения, так что божьи коровки наверное будут сниться ей по ночам. При этом певица чувствовала, что уходит, ведь участие давалось ей с трудом.
Впрочем, Анна Седокова рада, что теперь вернется к привычному образу жизни. Ведь из-за участия в шоу "Маска" она пропускала спортивные тренировки.
"Пройдя 8000 шагов утром на дорожке мое сердце радовалось, а душа успокоилась", – призналась Седокова.
Во время участия в шоу "Маска" Анна Седокова бросила мужа и детей за океаном и жила вдали от семьи. Ей очень не хватало поддержки своих близких, поэтому теперь она может к ним вернуться.