"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти

В 2018 году у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк диагностировал рак мозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, что причиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка стала мамой в третий раз.
Ни семья Анастасии, ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, в сети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейся внешностью некогда привлекательной женщины.
Не только для семьи актрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Ради лечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США в Россию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны. Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимым проводит время в Азербайджане.
На днях стало известно, что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другой стране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одном из постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно.
"По прилету в Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости", — написала дочь Заворотнюк. Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходить лечение полости рта.