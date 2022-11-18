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Шоу-бизнес
"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти

"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в социальных сетях важной информацией.
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В 2018 году у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк диагностировал рак мозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, что причиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка стала мамой в третий раз.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Ни семья Анастасии, ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, в сети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейся внешностью некогда привлекательной женщины.

Не только для семьи актрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Ради лечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США в Россию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны. Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимым проводит время в Азербайджане.

На днях стало известно, что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другой стране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одном из постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно.

"По прилету в Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости", — написала дочь Заворотнюк. Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходить лечение полости рта.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анна Заворотнюк. Фото: социальные сети.
Автор: 18 ноября 2022, 16:24 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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