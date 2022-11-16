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Шоу-бизнес
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи

Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи

Наталья Водянова угодила в шокирующую историю, о которой узнал весь мир.
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40-летняя супермодель Наталья Водянова — мать пятерых детей. Старших, Лукаса, Неву и Виктора, она родила от первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, с которым развелась в 2011 году после десяти лет брака. В мае 2014-го Водянова родила сына Максима от французского миллиардера Антуана Арно. Пятый ребенок Натальи Водяновой появился на свет в Париже в 2016 году.

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 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

Супермодель является ярким примером сильной женщины с непростой судьбой. Напомним, Водянова родилась в Нижнем Новгороде в небогатой семье. Мать Натальи Лариса Громова растила троих сестер в одиночку, так как муж бросил ее. Семье не хватало средств на жизнь, средняя из сестер Оксана болела аутизмом. Водянова помогала матери помогать в уходе за сестрой. Из-за трудностей в жизни Водянова быстро повзрослела и начала много работать. Сегодня она продолжает трудиться, несмотря на достаток.

На днях мир потрясла оглушительная история о том, что Наталья Водянова сумела найти свою сестру Дженну при помощи ДНК-теста спустя 22 года разлуки. Это была третья сестра, связь с которой была потеряна.

Как выяснилось, сестру Водяновой в нулевых удочерила семья из США. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и узнала, что Наталья Водянова ее близкая родственница, пишет РИА ФАН.

При рождении сестра Водяновой носила другое имя – Мария. Когда в семье настали тяжелые времена, а отец от них ушел, Наталье было 18 лет. Водянова сама предложила отдать сестру на удочерение. Кому-то может показаться, что она просто вышвырнула ребенка из семьи, но тогда она поступила так, пожелав ей лучшую судьбу. Ведь в семье был еще ребенок с тяжелой формой аутизма. Выхода просто не было.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 09:34 Источник: Hello! ✓ Надежный источник
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Семейная эпопея Натальи Водяновой

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