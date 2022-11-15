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Шоу-бизнес
"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова

"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков работал на износ и не берег себя. В итоге это привело к тяжелой болезни.
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Российский актер Владимир Вдовиченков трудоголик и всегда стремится завершить начатое дело, невзирая на здоровья и порой жертвуя собой. Именно поэтому в какой-то момент ему "приспичило" пойти к медикам, так как симптомы были уже явными.

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При обследовании врачи диагностировали у Вдовиченкова синдром вертебро-базилярной недостаточности, которая в конечном счете может стать причиной инсульта. Но в после этого Вдовиченков отказался от госпитализации. Невролог Мария Медведева считает, что причиной такой болезни могла стать банальная усталость. Тревожными симптомами являются головокружение, тошнота, шаткость и головные боли. К такому диагнозу может привести повышенный холестерин в крови, тахикардия и давление. Все это нельзя пускать на самотек, уверена медик. Ведь "последствия могут быть необратимыми", рассказала медик в беседе с Пятым каналом.

"Если брать самые худшие варианты, то это развитие нарушения мозгового кровообращения, о котором мы знаем под названием "инсульт", – рассказала доктор.

Она добавила, что сейчас этим заболеванием страдают все чаще молодые люди. Особенно опасен недуг для мужчин в расцвете сил, К слову, Вдовиченкову сейчас как раз 51 год, так что актеру стоит позаботиться о себе.

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Владимир Вдовиченков. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 11:14 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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