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Шоу-бизнес
Сидит на чемоданах: рассказавшая о романе с женатым Долина собирается покинуть Россию

Сидит на чемоданах: рассказавшая о романе с женатым Долина собирается покинуть Россию

Лариса Долина рассказала о скором прощании с Россией: она давно об этом мечтала.

Продолжение: Младше почти в два раза: 67-летняя Долина откровенно о романе с молодым красавцем из "Голоса"
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Лариса Долина не так давно дала повод посплетничать о своем новом романе. Певицу в последнее время часто видят в компании друга Армена Джигарханяна Юрия Растегина. И, если Долиной встречи романтического характера никто запретить не вправе: она уже почти год назад развелась со своим последним мужем, то у второй половинки Растегина могут появиться вопросы. Как стало известно, новый бессменный спутник певицы женат.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Сплетни так утомили Ларису Долину, что она, наконец, откровенно рассказала о романе с женатым.

"Какой роман? Чушь собачья!", – вспылила певица, убеждая журналистов, что все свое свободное время тратит исключительно на дочь и внучку. Подчеркнула она также то, что она хочет видеть рядом сильного мужчину, а таких, увы, слишком мало.

Кроме того, поделилась Долина и тем, что скоро собирается покинуть Россию: совсем скоро улетит на море в компании своих близких. Два года Лариса работала без передышки и теперь, истосковавшись по отдыху и солнцу, буквально сидит на чемоданах. Отправится их женская банда на Мальдивы: там, по словам Ларисы Долиной, красиво и немноголюдно.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лариса Долина. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2022, 15:02 Источник: Woman's style ✓ Надежный источник
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