"Может получить плевок в лицо": сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь

Телеведущая и автор ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" Ксения Собчак спешно покинула Россию. Она проходит свидетелем по уголовному делу, развернувшемуся вокруг коммерческого директора Кирилла Суханова.
По неподтвержденным данным, сбежавшая Ксения Собчак сейчас находится в Литве. Поступок ведущей широко обсуждается в СМИ, как российских, так и зарубежных. Не все коллеги и общественные деятели поддерживают Ксению Анатольевну, а кто-то откровенно недолюбливает.
Так, оперная певица Мария Максакова и два журналиста канала "FREEДОМ" публично втоптали Собчак в грязь. В интервью артистка заявила, что циничная и беспринципная Ксения вызывает сильнейший уровень ненависти.
"Она может получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из "кровавой барыни" в окровавленную", — заявила Мария. По ее мнению, другие страны, помимо России, могут начать "флешмоб с плевком в ее адрес".
Пока Ксения Собчак не прокомментировала такое заявление. Напомним, что после грубых слов другого популярного российского исполнителя она сразу записала ответное видео. Возможно, совсем скоро появится и новый публичный ответ Максаковой от Собчак.