"Он с другой!": сношавший пенсионерку Шаляпин бросил молодую невесту ради бывшей подружки

Среди поклонников за Прохором Шаляпиным прочно закрепилось прозвище "любитель пенсионерок" из-за близких отношений со взрослыми женщинами. Певец на своем веку сношал богатых возрастных женщин — Ларису Копенкину и Татьяну Дэвис. Да и сам Прохор не прочь подогреть интерес аудитории новыми фактами своей личной жизни.
Новая девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан, несмотря ни на что, крепко держится за отношения с шоуменом. По сравнению с бывшими женами Ольга просто молодуха и завидная невеста — ей всего 37 лет. Девушка сильно ревнует Шаляпина.
В одном из разговоров с интернет-изданием она рассказала, что Прохор уехал на гастроли, а ее бросил одну в Москве из-за якобы плотного графика. На севере он неожиданно встретил бывшую подружку и однокурсницу. "Я вижу, что свободное время у него там все-таки есть и проводит он его с другой женщиной!" — ревнино утверждает Ольга.
В интервью Пятому каналу Прохор Шаляпин решил прояснить ситуацию. Он утверждает, что гастроли — это не то время, где у него есть шанс изменять своей женщине. Что касается Ольги, шоумен добавил, что богатая фантазия девушки уже ни раз доводила их до конфликта. Прохор Шаляпин считает, что подозрения в изменах партнера — это лишь признак собственной неверности.