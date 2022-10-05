"Страшно возмущаюсь": Алферова высказалась о мечущихся между странами звездах

После 24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте уехала в Брюссель. Чулпан Хаматова выбрали Ригу. Татьяна Лазарева (Минюст России признал ее иноагентом) теперь делает антироссийские заявления из Испании. Правда, нашлись и те, кто на родине все-таки вернулся.



прочитано 576 раз