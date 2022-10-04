"Должен родиться зимой": Объявлено о шестой беременности 40-летней Водяновой

В Париже состоялось самое масштабное событие для ценителей стиля – Неделя моды, ежегодно стягивающая звезд со всего мира. Российская супермодель не пропускала предыдущие сезоны, однако в этом году на мероприятии Наталья Водянова замечена не была.
К тому же в последнее время на публике знаменитая блондинка появляется крайне редко: в последний раз ее видели еще в июне на светском вечере Karine Ohana Private Cocktail во Франции. Да, и в социальных сетях супермодели молчание, ведь ее последняя публикация датируется вторым апреля. В общем, поводов для ряда СМИ и телеграм-каналов накопилось достаточно для того, чтобы сегодня объявить о ее беременности.
В Сети пишут, якобы, семья Натальи Водяновой ожидает пополнение, а Неделю моды в Париже манекенщица пропустила из-за своего плохого самочувствия.
"Шестой малыш должен родиться зимой", – пишут один из телеграм-каналов.
Напомним, в 2020 году звезда вышла замуж во второй раз – за французского предпринимателя Антуана Арно. Пара уже воспитывает общих детей: сыновей Максима и Романа. Статус многодетной мамы не мешает Наталье Водяновой заниматься своей карьерой, да и рождение пятого ребенка, как отмечают многие, никак не отразилось на фигуре блондинки.