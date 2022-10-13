Неизвестные посягнули на собственность Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о неприятном инциденте.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк уже четыре года борется со страшным диагнозом — рак. На помощь женщине из США вернулась любимая дочь Анна. Ради мамы младшая Заворотнюк отказалась от привычной жизни и окружения и теперь строит жизнь в России.

В планах 26-летней девушки построить карьеру модели. Для этого она активно развивает свой блог в социальной сети. Так дочь Заворотнюк сможет обратить на себя внимание модельных агентств и рекламодателей. Но на днях случился неприятный инцидент.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам, что неизвестные посягнули на ценную собственность Анны — ее микроблог. Ее личную страницу атаковали ненастоящие аккаунты. Появление таких "гостей" сулило блокировку странички, а на ее восстановление требуется не мало сил и времени. Анне Заворотнюк пришлось закрыть свой блог, чтобы ботам не удалось закончить начатое.

"Я не понимаю, кто это делает и зачем… Не думала, что у меня есть какие-то враги в этом плане", — делится переживаниями дочь Анастасии.

Подписчики расстроились вместе с Заворотнюк, ведь закрытая страница в социальной сети мешает росту блога. А для Анны это важный ресурс, через который девушка хочет начать зарабатывать.