"Неприятная ситуация": друзья и коллеги перестали общаться с выступающим на Донбассе Русланом Алехно

Сейчас время, когда очень важно определиться и четко выразить свою гражданскую позицию. Особенно если ты – публичный человек. Максим Горький ровно 90 лет назад писал, что "в гнилой, обезумевшей от ненависти и от страха пред будущим среде все более рождается идиотов, которые совершенно не понимают смысла того, что они кричат". Поэтому писатель и спрашивал: "С кем вы, мастера культуры?" Певец Руслан Алехно точно знает, с кем он.

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