Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова

Семену Слепакову пророчат печальную судьбу на Западе, если он не одумается.

Продюсер Павел Рудченко подчеркнул, что Семен Слепаков не заходил так далеко, как опальные Максим Галкин* и Андрей Макаревич* (признаны иноагентами в РФ). Однако артист всегда славился своей неоднозначностью и двусмысленными формулировками, на которых было построено его творчество. Поэтому, если Семена Слепакова "прижмут" и попросят ответить за слова, то он может выкрутиться, считает эксперт.

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В этой связи, продюсер уточнил, что комик рано или поздно захочет вернуться в Россию, потому что за границей его творчество никому не нужно.

"Его там не знают. Какое-то время он продержится за границей, но, когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться", — объяснил музыкальный критик.

По мнению Рудченко, такая завуалированная форма высказывания свидетельствует о намерении Семена Слепакова "переобуться" в любой момент, если его вдруг "не так" поймут, и спеть песню с противоположным смыслом.

"То есть, это был хитрый ход — вроде высказался, но сделал это так, чтобы можно было переиграть", — уточнил продюсер.

Он отметил, что в ближайшее время россияне заметят приезд многих сбежавших звезд. Определенные личности, которые успели громогласно высказать недовольство о проведении спецоперации, столкнутся с большими сложностями и вряд ли смогут выйти сухими из воды.

"Они захотят вернуться, потому что на Западе они никому не нужны, там артистов из РФ никто не знает", — подчеркнул музыкальный критик.

Рудченко обратил внимание, что даже при всем желании серьезно настроенных знаменитостей, они не смогут построить карьеру в Европе или США по причине информационной борьбы между Западом и Россией.

Однако после возвращения, тем, кто высказывал свою четкую позицию против защиты Донбасса и держал данную линию после, придется оправдываться за свои слова, уверен Рудченко.

"Было бы неплохо сделать отсев артистов. Нужно взять во внимание позицию определенных звезд", — заявил эксперт.

По его словам, особенно важно сконцентрироваться на тех знаменитостях, которые выступали с определенными призывами, в том числе и с экстремистским уклоном.

"Таких артистов в принципе не должно быть в медийном поле. Поэтому нужно разграничить звезд на тех, кто действительно не переходил черту и оступился, и тех, кто высказывал взвешенную позицию и призывал к определенным действиям, вредящим русскому народу. Во втором случае было задето право выбора. Именно таких звезд нужно искоренить из медиаполя нашей страны. Раз они сделали выбор в пользу другой страны, то пусть там пытаются стать артистами, но уже с нуля", — констатировал продюсер.