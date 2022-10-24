Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Понедельник
24 октября
Лента новостей
21:03
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова
20:31
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
20:14
Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным
19:58
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову
19:08
В Оренбургской области под колесами авто погиб ребенок
19:00
Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти
18:36
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
18:03
Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины
17:43
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
17:15
В Москве у входа в клинику нашли похожий на гранату предмет
17:03
"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган
16:46
Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
15:39
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции
15:06
"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы
15:01
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога
14:37
"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой
14:32
Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная
14:19
Стало известно об уходе Маслякова
14:14
"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение
13:54
Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались
13:36
"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка
13:13
Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой
13:03
Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши
12:48
Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур
12:24
Вот это хахаль! Еле живая Ходченкова выставила на суд любовника под гул и свист
12:08
"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик
11:40
Вступившего в перепалку 63-летнего Васильева в халатике приняли за вздорную старушку-узбечку
11:05
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
11:04
"По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков
10:47
Убившая женщину Большова бросилась наутек в ночи: след простыл
10:10
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
10:02
Папанова свели в могилу коммунальщики: жуткие детали смерти артиста в квартире
09:58
Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками
09:14
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
09:03
Нашелся: женатого внука Пугачевой поймали в США в окружении голозадых девиц
08:12
"Семейные разборки": избитая под воздействием виагры с водкой жена оправдала умершего тирана Нарцисса
06:24
Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии
04:17
"Мы попали": Пойманный на разврате с дружком Киркоров засветил огромное достоинство
02:20
Душой на сцене, а задом на траве: собака по кличке Блю поет любимому серенады
00:11
Филиппов день: народные приметы 24 октября
22:16
"Есть проблемы": докатившейся до легких наркотиков Шукшиной вынесли приговор
21:14
Покойные мужья заходят на "огонек": Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями
20:36
На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена
19:19
Rocky2: в столичном ресторане отказались от сиквела в пользу оригинальных идей
18:10
Уедет на нары? Тихушник Витас отдубасил важную шишку в жестокой драке
17:48
Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
17:21
"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой
16:24
Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова

Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова

Павел Рудченко

Павел Рудченко блогер

 Музыкальный критик, продюсер
Семену Слепакову пророчат печальную судьбу на Западе, если он не одумается.
прочитано 169 раз

Продюсер Павел Рудченко подчеркнул, что Семен Слепаков не заходил так далеко, как опальные Максим Галкин* и Андрей Макаревич* (признаны иноагентами в РФ). Однако артист всегда славился своей неоднозначностью и двусмысленными формулировками, на которых было построено его творчество. Поэтому, если Семена Слепакова "прижмут" и попросят ответить за слова, то он может выкрутиться, считает эксперт.

ПО ТЕМЕ

Больше не скрыть: Слепакова заметили в компании молодой актрисы

В этой связи, продюсер уточнил, что комик рано или поздно захочет вернуться в Россию, потому что за границей его творчество никому не нужно.

"Его там не знают. Какое-то время он продержится за границей, но, когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться", — объяснил музыкальный критик.

По мнению Рудченко, такая завуалированная форма высказывания свидетельствует о намерении Семена Слепакова "переобуться" в любой момент, если его вдруг "не так" поймут, и спеть песню с противоположным смыслом.

"То есть, это был хитрый ход — вроде высказался, но сделал это так, чтобы можно было переиграть", — уточнил продюсер.

Он отметил, что в ближайшее время россияне заметят приезд многих сбежавших звезд. Определенные личности, которые успели громогласно высказать недовольство о проведении спецоперации, столкнутся с большими сложностями и вряд ли смогут выйти сухими из воды.

"Они захотят вернуться, потому что на Западе они никому не нужны, там артистов из РФ никто не знает", — подчеркнул музыкальный критик.

Рудченко обратил внимание, что даже при всем желании серьезно настроенных знаменитостей, они не смогут построить карьеру в Европе или США по причине информационной борьбы между Западом и Россией.

Однако после возвращения, тем, кто высказывал свою четкую позицию против защиты Донбасса и держал данную линию после, придется оправдываться за свои слова, уверен Рудченко.

"Было бы неплохо сделать отсев артистов. Нужно взять во внимание позицию определенных звезд", — заявил эксперт.

По его словам, особенно важно сконцентрироваться на тех знаменитостях, которые выступали с определенными призывами, в том числе и с экстремистским уклоном.

"Таких артистов в принципе не должно быть в медийном поле. Поэтому нужно разграничить звезд на тех, кто действительно не переходил черту и оступился, и тех, кто высказывал взвешенную позицию и призывал к определенным действиям, вредящим русскому народу. Во втором случае было задето право выбора. Именно таких звезд нужно искоренить из медиаполя нашей страны. Раз они сделали выбор в пользу другой страны, то пусть там пытаются стать артистами, но уже с нуля", — констатировал продюсер.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 октября 2022, 21:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой

Фантазерка
Шоу-бизнес

Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная

Какова шалунья!
Шоу-бизнес

Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур

Терпела до последнего
Шоу-бизнес

"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Вот это новости!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
В Пензенской области слесарь погиб при ремонте формовочного пресса
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+