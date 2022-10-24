Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур

Певица Полина Гагарина — счастливая мамочка двоих детей. Сейчас старшему сыну звезды Андрею 15 лет, а младшей дочери Мии — 5 лет. С отцами обоих детей Полина разошлась, поэтому воспитывает их одна.
В социальных сетях Полина Гагарина показывает лицо только старшего сына, а вот дочку скрывает. Но иногда можно услышать голос девочки на видео. Так, на днях мама и дочка решили устроить дома салон красоты. Певица вручила дочери набор для макияжа и приготовилась к результату.
После домашних бьюти-процедур на лице Полины Гагариной появились красные и синие круги, похожие на адские волдыри. Их нарисовала девочка яркими тенями, правда, непонятно, что пыталась изобразить девочка.
Полина Гагарина буквально посинела, но хорошо, что косметику легко смыть. Сама же артистка поддержала творческий порыв дочери и похвалила ее за старание.
В очередной раз не осталась без внимания и фигура Гагариной. Подписчики певицы давно бьют тревогу по поводу веса артистки. По их мнению, Полина Гагарина последние годы совсем тощая, как скелет. Неравнодушные зрители просят Полину позаботиться о своем здоровье и набрать немного килограммов.