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Шоу-бизнес
Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор

Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор

Ольга Орлова отправилась по делам в Милан. Знала бы она, насколько катастрофичной станет поездка – точно осталась бы дома...
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Жизнь современного человека немыслима без социальных сетей. Что уж говорить о звездах! Возможность для них поделиться сиюминутными мыслями и только что случившимися ситуациями делает их ближе и повышает лояльность аудитории.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

Ольга Орлова – одна из звезд, активно ведущих соцсети. Накануне вечером она опубликовала подробности поездки, которая могла принести море удовольствия, но стала настоящим адом.

Полет в Милан бизнес-классом омрачился сломанным креслом, на котором старородящая Орлова была вынуждена сидеть весь полет. Дорогой бутик-отель в Милане расстроил до слез размером номера и сломанным краном, который отказались починить. За ужином выяснилось, что из сумки стащили огромную сумму наличных. А перелет Милан-Баку стал вишенкой на торте – потерялся багаж с одеждой и медикаментами.

Сотрудники авиакомпании, потерявшие чемодан, буквально подписали Орловой смертный приговор: лекарства, в том числе и уколы в живот, жизненно важны как для брюхатой телеведущей, так и для ее возрастной беременности. Отсутствие медикаментозной поддержки может, как мы все знаем, даже закончиться смертью.

Но, слава богу, все обошлось: расплывшаяся из-за отеков, сопутствующих позднему сроку беременности, Ольга Орлова нашла в себе силы гулять по Баку, радуя подписчиков новыми публикациями.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ольга Орлова. Фото: Valery Lomokhova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 11:18 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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