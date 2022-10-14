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Шоу-бизнес
"Прощай, Гарри Поттер": умер кумир целого поколения

"Прощай, Гарри Поттер": умер кумир целого поколения

Не стало кумира целого поколения, которое выросло на серии фильмов о юном волшебнике. Умер актер Робби Колтрейн. Поклонники воспринимали его неотъемлемой частью легендарной истории, а потому готовы сказать не только "Прощай, Хагрид", но и "Прощай, Гарри Поттер".
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Фильмы о Гарри Поттере, созданные на основе романов Джоан Роулинг, стали частью истории мирового кинематографа. Премьера вышла в 2001 году и сразу покорила зрителя от мала до велика. Дети с замиранием сердца смотрели на троицу закадычных друзей — Гарри, Рона и Гермиону, и беззаветно пленялись харизмой старика Хагрида, который доставил главного героя в школу чародейства и волшебства.

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С годами персонажи фантастической киноленты въелись в подкорку увлеченному зрителю, а сыгравшие их актеры стали суперзвездами. Однако время течет неумолимо, и невероятно талантливые артисты постепенно уходят. Многих сегодня уже нет с нами.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса". Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Вот и 14 октября 2022 умер Робби Колтрейн, гениально проявивший талант в роли Хагрида, наставника юных волшебников и покровителя магических существ. Известно, что артист скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Долгое время он был прикован к инвалидной коляске. Как пишет телеканал "360", причина смерти звезды "Гарри Поттера" пока не афишируется.

Автор поттерианы Джоан Роулинг отреагировала на прискорбное событие в личном блоге. Она заявила об уникальности усопшего артиста и выразила соболезнования его родным людям. Автор книг о Гарри Поттере сочла невероятным везением знакомство с Робби Колтрейном и сотрудничество с ним.

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Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Фото: PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 21:43 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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