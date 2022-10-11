Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков

Певицу Диану Гурцкая до сих пор без темных очков видели только родственники. Она незрячая от рождения, и слепоту всегда скрывала за темными стеклами. Каково же было удивление чужих людей, когда они увидели 44-летнюю артистку без очков!

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