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Шоу-бизнес
Такой еще никто не видел: Шейк показала уникальные снимки в особенный день

Такой еще никто не видел: Шейк показала уникальные снимки в особенный день

В свой день рождения модель порадовала поклонников архивными кадрами.
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Недавно Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения. Поклонники и друзья звезды завалили ее поздравлениями и комплиментами. Так, сейчас квартира модели в Америке буквально переполнена цветами и подарками.

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Ирина Шейк супермодель и актриса

Известно, что модель родом из Челябинской области. Ее отец был шахтером, к сожалению, он скончался двадцать два года назад. Чтобы обеспечить детей мама Ирины работала на двух работах.

По случаю праздника модель опубликовала архивные снимки. Так, Ирина выложила свои детские и юношеские фотографии, а также кадр со свадьба родителей. Кроме того, она поделилась моментами празднования дня рождения. Женщина показала торт со свечками, пышные букеты, многочисленные воздушные шарики.

Напомним, что Шейк была замужем за голливудским актером Брэдли Купером. У них есть общая дочь. Однако в 2019 году общественность заговорила о разрыве пары. Слухи поползли после съемом Купера в фильме "Звезда родилась". Артиста подозревали в связи с коллегой по киноленте Леди Гагой. Как оказалось, опасения поклонников не были напрасными, поскольку вскоре возлюбленные развелись.

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Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
9 января 2022, 04:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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