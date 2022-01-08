Залитую кровью Кристину Асмус закидали камнями

За последние несколько лет Кристина Асмус пережила несколько тяжелых жизненных периодов. Актрису яростно подвергали критике за ее скандальную роль в фильме текст "Текст", после чего связывали это с проблемами личной жизни.
Знаменитости потребовалось время, чтобы оправиться от ударов по карьере. Теперь Асмус снова то и дело провоцирует публику.
Недавно бывшая супруга Гарика Харламова примерила на себя образ, вызвавший бурную реакцию поклонников. Она обнародовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором предстала залитая кровью и с молотком.
Практическая цель такого перформанса ясна — столь нетривиальным способом Асмус пригласила следящих за ее творчеством людей на спектакль со своим участием. При этом Кристина сделала странное заявление, отметив, что билеты бизнес-классом в Дубай ей "достались потом и кровью".
Лейтмотив о красивой жизни побудил пользователей Сети выразить негодование прямо в комментариях. Критики буквально закидали ее камнями. "Крис, а зачем бизнес для трех часов лета? Может ребенку что-нибудь хорошее купить?", "А что, не бизнесом никак? Меньше бы крови и пота было раза в два с половиной", "Нам не понять эти прихоти звезд. Людям есть нечего, а они рассуждают о таком публично. Как-то не очень красиво все это", "А не пробовала эконом-классом летать? Тоже все прилично, если авиакомпания с репутацией", "Мда, проблемы среднего класса... Других вопросов на повестке жизни как будто бы и нет", — написали возмущенные юзеры.