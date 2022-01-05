Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Среда
5 января
Лента новостей
17:12
"Самая лучшая в мире": Гарик Харламов публично признался в любви
17:06
"Плечо опять из сустава выскочило": имеющая необычную особенность Гагарина напугала народ
16:22
"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку
15:51
"Таких как говна за баней": почему Собчак проглотила отвратительные угрозы Блиновской
15:34
"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру
14:58
"Отдай ребенка": Сбежавшая в Дубай к любовнику Решетова хочет забрать сына у Тимати
14:52
"Зачем вы ее по шоу таскаете": в позоре Волочковой на Первом канале обвинили редакцию программы
14:51
Отставка правительства, костры на улицах и смятение полиции: протесты в Казахстане превращаются в Майдан
13:57
"Через многое прошли": Медведева откровенно о романе с Милохиным
13:39
Запашного прооперировали: кадры с обессиленным дрессировщиком на больничной койке попали в Сеть
13:10
Накопились проблемы: стало известно о расставании Меладзе и Джанабаевой
12:54
Глубокий вырез и черные стрелки: 12-летняю дочь Брежневой неподобающе нарядили
12:36
Анастасия Стоцкая представила детям нового "папу"
12:23
Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
12:15
"Ем только салатные листья": Затравленная Волочкова морит себя голодом
11:50
"Им нужно, чтобы тебя не было": Гузеева предупредила Шуру
11:30
"Страшно не хватает": Убитая горем Алферова заговорила с покойным Абдуловым
11:30
"Пока не до Инстаграма": звезду "Дома-2" Ирину Пинчук сразила болезнь
11:11
Сорвавшуюся со снегохода Сашу Савельеву осмотрели медики
10:58
Обвинившую "Ленком" в угрозах жизни Поргину проверит прокуратура
10:46
Куда смотрит жена: Дюжев предстал перед камерой с эффектной брюнеткой
10:39
Галкин рассказал о необычных забавах с Пугачевой в первые годы брака: общая страсть
08:01
Федулов день: традиции и приметы 5 января
06:11
Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру
03:59
"Не ваше это": Сбежавшая из страны 53-летняя Стриженова прилюдно оголилась
02:08
Zivert побила Билана
23:59
К чему снится деревня
22:08
Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова
20:17
"Нам будет очень больно": украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины
18:02
Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского
17:52
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
17:51
"Перенюханный ухолиз": директор Бородиной врезал обвинившему ее в изменах Омарову
17:19
"Чересчур": подростковое тельце Гагариной вызвало оторопь
17:03
Прилучный сделал неприлично дорогой подарок восьмилетнему сыну
16:46
Экс-глава МИД Украины назвал способ победить в войне с Россией
16:35
Создала образ жертвы: Громкий развод Петросяна и Степаненко оказался пиар-ходом
15:44
Галкин рассказал правду о своем происхождении
15:33
"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание
14:40
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику
13:52
"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе
13:26
"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию
13:16
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
13:06
"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя
12:39
"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного
12:19
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
12:08
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:01
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь
11:34
Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань
11:34
"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову
11:16
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру

"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру

Кристина Асмус встретила Новый год с дочкой в Дубае.
прочитано 476 раз

У артистки выдался тяжелый год, она развелась с мужем и подверглась чересчур пристальному вниманию к своей личной жизни. Стали даже поговаривать, что она решила вернуть бывшего супруга Гарика Харламова, который уже несколько месяцев счастлив в отношениях с Катериной Ковальчук.

ПО ТЕМЕ

Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова

Такого не ожидала: обзаведшийся новой пассией Харламов открылся для Асмус с новой стороны

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Закончив работу, Кристина с дочкой рванула в Дубай, чтобы встретить Новый год на колесе обозрения. Кадры того, как все прошло, Асмус опубликовала в своем блоге спустя несколько дней. По словам артистки, все прошло идеально, но компания в кабинке, с которой они оказались случайно, оказалась застенчивой. Чего нельзя сказать о самой Кристине.

В "сторис" Асмус выложила ролики, на которых исполняет крайне страстные танцы перед камерой. Поклонники тут же обрушились на артистку, предполагая, что она пьяная и "пытается привлечь мужика". Относительно спиртного Кристина сказала: "всего один бокальчик, честно". Попавшие на празднование вместе с артисткой люди были слегка шокированы ее раскованным поведением. "Когда я танцевала, японцы снимали меня на телефон", – поделилась Асмус.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 15:34 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

гость744100
Пожаловаться Ответить
Тупая недоактрисулька, дубайская экскортница!
гость11122
Пожаловаться Ответить
Кто это ничтожество?
Гость935026
Пожаловаться Ответить
Из какой помойки вытащили эту бабу на театральные подмостки?
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру

Артистка пустилась во все тяжкие

Шоу-бизнес

"Плечо опять из сустава выскочило": имеющая необычную особенность Гагарина напугала народ

Артистку уговаривают больше не рисковать здоровьем
Шоу-бизнес

"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку

В Сети обсуждают фото из ресторана
Шоу-бизнес

Накопились проблемы: стало известно о расставании Меладзе и Джанабаевой

Артист улетел на курорт без жены

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+