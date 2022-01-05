"Снимали меня на телефон": Развратные танцы пьяной разведенки Асмус попали на камеру

У артистки выдался тяжелый год, она развелась с мужем и подверглась чересчур пристальному вниманию к своей личной жизни. Стали даже поговаривать, что она решила вернуть бывшего супруга Гарика Харламова, который уже несколько месяцев счастлив в отношениях с Катериной Ковальчук.
Закончив работу, Кристина с дочкой рванула в Дубай, чтобы встретить Новый год на колесе обозрения. Кадры того, как все прошло, Асмус опубликовала в своем блоге спустя несколько дней. По словам артистки, все прошло идеально, но компания в кабинке, с которой они оказались случайно, оказалась застенчивой. Чего нельзя сказать о самой Кристине.
В "сторис" Асмус выложила ролики, на которых исполняет крайне страстные танцы перед камерой. Поклонники тут же обрушились на артистку, предполагая, что она пьяная и "пытается привлечь мужика". Относительно спиртного Кристина сказала: "всего один бокальчик, честно". Попавшие на празднование вместе с артисткой люди были слегка шокированы ее раскованным поведением. "Когда я танцевала, японцы снимали меня на телефон", – поделилась Асмус.