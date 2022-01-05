Куда смотрит жена: Дюжев предстал перед камерой с эффектной брюнеткой

Актер в последнее время выкладывает в "Инстаграм" фотографии с фигуристой дамой.

Народную известность Дмитрию Дюжеву принесло участие в сериале "Бригада". Несмотря на то, что впоследствии актер снялся еще во многих достойных картинах, больше всего его любят за роль лучшего друга Саши Белого.

Звезда не любит распространяться о личной жизни. Журналистам известно только, что Дюжев в 2008 году взял в жены красавицу Татьяну Зайцеву. У пары есть два сына. Однако в последнее время жена Дюжева пропала с радаров, зато в микроблоге актера то и дело всплывают фотографии с миловидной брюнеткой.

Фанаты артиста не на шутку всполошились. Так, в социальных сетях придумывают целые истории на тему того, куда исчезла жена Дмитрия. Ведь раньше Дюжев публиковал с ней снимки и появлялся вместе на светских вечерах.

Кстати, в последнее время актер часто публикует фотографии с подтянутой и обворожительной девушкой. Судя по всему, это тренер по фитнесу, к которому звезда приходит на тренировки. Однако поклонники не могут не отметить, что Анна очень хороша собой. Поэтому многие беспокоятся, как бы между ними не произошло ничего большего.