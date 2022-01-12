Больно смотреть: Что стало с могилой "Золушки" Янины Жеймо

На шоу "Прямой эфир" показали видео с кладбища. Янина Жеймо захоронена в тихом уголке.

Советские люди хорошо знают и любят черно-белый фильм "Золушка", в котором Янина Жеймо сыграла главную роль. Об этой прославленной артистке в СМИ сейчас упоминают нечасто, хотя она была выдающимся для своей эпохи человеком. Руководство шоу "Прямой эфир" выпустило программу в память о знаменитой актрисе.

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Янина Жеймо ушла из жизни в 78 лет на своей родине — в Польше. Это произошло еще в 1987-м году, в канун главного зимнего праздника. Перед кончиной блистательная кинодива завещала, чтобы ее похоронили в России, поэтому могила звезды расположена на Востряковском кладбище в Москве.

Правнучка актрисы посетила погост и записала на нем ролик, чтобы показать телезрителям, как выглядит место захоронения. Погода во время съемки ролика выдалась нелетная, поэтому его было больно смотреть. Памятник завалило снегом так, что с ходу определить, где лежит Янина Жеймо, оказалось непросто.

К счастью, у родни артистки есть ориентир, по которому сразу узнают кладбищенский участок. Возле него растет огромная ель, ее принято украшать игрушками к Новому году. Родственница звезды взяла на погост мишуру и праздничные шары, которые развесила на дереве в обители мертвецов.

"Давно мы здесь не были зимой, летом мы ездим каждый год..." — объявила на кладбище правнучка Янины Жеймо.