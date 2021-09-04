"Как на собаке": чудом выжившая МакSим впервые рассказала о пережитом

Певица МакSим впервые лично прокомментировала свое состояние.

Артистка идет на поправку после тяжелой болезни. Иван Ургант позвал Марину Абросимову к себе на шоу, но она не смогла прийти, так как еще слишком слаба. Однако несколько комментариев насчет своего самочувствия все-таки дала по телефону. МакSим заверила, что идет на поправку, хоть и не так быстро, как хотелось бы. "На мне все заживает, как на собаке! ", – сказала Абросимова Урганту.

Также Марина вспомнила момент, когда впервые открыла глаза после двух месяцев в коме. Артистка признается, что все, что ей тогда хотелось – еда из фастфуда.

Певица начинает потихоньку возвращаться к обычной жизни. Хоть пока ей и тяжело ходить без помощи из-за аномальной худобы, она не смогла пропустить 1 сентября младшей дочки. Такой отважный поступок восхитил фанатов. Они порадовались, что любимая исполнительница приходит в себя и порадовались за детей, у которых такая стойкая мама.

Напомним, певица МакSим лежала в коме из-за тяжелой пневмонии. Она не могла дышать самостоятельно, ее подключали к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Спустя два месяца комы Марина Абросимова все-таки вышла из комы. Ее выписали из больницы, сейчас артистка восстанавливается дома в кругу семьи под наблюдением врачей.