"Светлая память": россияне скорбят из-за смерти Певцова

3 сентября в семье Дмитрия Певцова произошла трагедия. Девять лет назад в этот день у него умер старший сын Даниил.

Наследник актера родился в 1990 году от однокурсницы Дмитрия Певцова Ларисы Блажко. Парень был очень похож на звездного отца и пошел по его стопам в профессии. Но в 2012 году жизнь молодого человека оборвалась – он погиб из-за несчастного случая, упав с высоты.

Для знаменитости смерть любимого сына стала жутким потрясением. Его жизнь сильно поменялась. После трагедии Дмитрий Певцов пришел к вере. Душевная рана терзает артиста по сей день. В своем инстаграм-аккаунте актер разместил снимок наследника. "Царствие небесное. Уже девять лет…", – подписал он кадр.

Поклонники выразили свои соболезнования Дмитрию Певцову и постарались поддержать его. Помимо рядовых россиян свою скорбь выразили коллеги звезды по шоу-бизнесу. Среди них оказались актеры Игорь Петренко, Мария Миронова, Елена Захарова и другие. "Светлая память...", "Царствие Небесное!", "Сочувствую вашей тяжкой утрате. Покоя душе сына и Божьей милости", – высказались фолловеры.

Напомним, Дмитрий Певцов много лет счастлив в браке с актрисой Ольгой Дроздовой. У супругов есть 14-летний сын Елисей. Ранее избранница артиста поделилась, что всеми силами пыталась вытянуть возлюбленного из ужасного состояния, в которое он впал после гибели Даниила. Звезда увезла мужа за рубеж, чтобы хоть как-то отвлечь от горьких мыслей.