Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева после комы и ЭКМО

Эпидемия коронавируса продолжает бушевать на планете, и вирус не щадит ни звезд, ни простых людей. В середине лета в тяжелом состоянии был госпитализирован создатель культовой ленты "Левиафан", двукратный номинант на премию "Оскар", российский режиссер Андрей Звягинцев.
Его госпитализировали с обширным поражением легких и ввели в искусственную кому. Позже Звягинцева перевели в клинику в Германии, где врачи продолжили бороться за его жизнь. Легкие были поражены уже на 92 процента, и режиссер был подключен к аппарату ЭКМО.
Недавно председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков обрадовал поклонников Звягинцева и сообщил, что режиссер вышел и комы. Сейчас режиссеру предстоит долгое восстановление. Впереди период реабилитации, сообщает Пятый канал.
Продюсер Александр Роднянский рассказал, что семье Звягинцева помогают лучшие врачи, а также бизнесмены и политики. На борьбу с ковидом и его тяжелыми последствиями потребовались большие деньги.
"Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовем поименно и громко поблагодарим", – написал Роднянский в своем "Инстаграм".
Также продюсер попросил журналистов и поклонников на время оставить в покое семью Звягинцева. Сейчас родным режиссера требуется немало сил для поддержки кинодеятеля.
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