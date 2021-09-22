ЭКМО и 92% поражения легких: госпитализированный Звягинцев пришел в себя после комы

На момент госпитализации у режиссера начались осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, у него было поражено 92 процента легких. Сатурация упала до 94 процентов, что считается критической отметкой.
Тогда врачи ввели его в кому, чтобы помочь организму справиться с тяжелым вирусом. Режиссера подключили к аппарату ЭКМО.
Стоит отметить, что это уже вторая госпитализация режиссера. Звягинцев подхватил ковид еще в середине лета. Тогда он был госпитализирован и выписан, но позже ему снова стало плохо. Его перевезли в клинику в Германии. Андрей Звягинцев планировал проходить реабилитацию в немецкой больнице.
Сегодня стало известно, что 57-летнего Звягинцева вывели из комы. Об этом рассказал его друг, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Напомним, российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев является обладателем главного приза Венецианского и лауреатом Каннского кинофестивалей. Его дважды номинировали на "Оскар" за картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти