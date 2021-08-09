Побывавшая на том свете МакSим впервые записала обращение к поклонникам

Марина Абросимова-Максимова (настоящее имя певицы МакSим) спустя более месяца, проведенного в медикаментозной коме, пришла в себя и обратилась к фанатам.
Она сказала "Спасибо" всем за поддержку и молитвы. Также она выразила благодарность врачам, которые совершили чудо. Певица написала, что ее вытащили "с того света".
МакSим пообещала поблагодарить всех за поддержку лично, когда ее переведут из отделения интенсивной терапии в простую палату. Также МакSим рассказала, что когда пришла в себя, не поверила, что лежала в коме больше месяца. Она была уверена, что прошло не больше двух суток. Рассказала артистка и о своем состоянии на сегодня, которое еще далеко от идеального.
"Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", – написала в своем аккаунте МакSим.
Также она добавила, что авиаперелеты и занятия вокалом ей пока запрещены. Слишком большой был процент поражения легких. Теперь ей нужно много времени на восстановление. МакSим написала, что самое главное, что она уже дышит, хоть и с трудом. Певица мечтает поскорее обнять всю свою семью.
Ранее концертный директор сообщила о выписке певице МакSим.
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