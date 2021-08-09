Директор сообщила о выписке певицы МакSим

Еще меньше недели назад врачи боролись за жизнь Марины Абросимовой-Максимовой (МакSим) и заявляли, что она находится в тяжелом состоянии. Несколько раз певицу пытались вывести из медикаментозной комы. И вот наконец артистка пришла в себя.
МакSим общается с врачами, ходит, самостоятельно ест и может дышать. Врачи оценивают ее состояние как средне тяжелое, буквально неделю назад оно было тяжелым. Впереди долгое восстановление. Пока артистке нельзя петь и летать на самолетах. Это связано с тяжелым поражением легочной ткани.
Сейчас больше всего поклонников волнует один вопрос – когда же они увидят своими глазами МакSим? Концертный директор певицы Маргарита Соколова в своем "Инстаграм" сообщила, что МакSим идет на поправку.
"Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату.
Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами", – написала директор МакSим.
Врачи говорят, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай. И хотя за артистку молилась без преувеличения вся страна, россияне уже начали подозревать МакSим в хайпе на своей болезни.
В Сети появились комментарии недовольных фанатов о том, что после такого тяжелого состояния выздоровление якобы было невозможно, и чудес не бывает.
Концертный директор МакSим поблагодарила за спасение певицы доктора медицинских наук, профессора, главного врача больницы номер 52 Марьяну Анатольевну Лысенко, лечащего врача артистки Елену Николаевну Филимонову, врача реаниматолога Дениса Петровича Павлова, заведующую Зинаиду Юрьевну Мутовину, а также сестер и весь персонал ГКБ №52.
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