Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 августа

Два дня назад знаменитость вывели из искусственной комы. Также стало известно, что она стала самостоятельно дышать, правда, через кислородную маску.
По словам представителя Марины Абросимовой, она настроена по-боевому – на выписку из больницы. Кроме того, менеджер сообщила, что певица МакSим начала сама есть. Она уже может сидеть и общаться.
Ранее звезда поговорила по видеосвязи с близкими и со своим концертным директором Маргаритой Соколовой. При этом говорить об окончательном выздоровлении пока преждевременно. Знаменитости предстоит пройти долгое восстановление. Ведь двусторонняя пневмония и долгое нахождение в коме ослабили ее организм.
Певице МакSим предстоит длительная реабилитация. Артистка находится на спецпитании. Ранее ее представитель отметила, что вокалистка соскучилась по любимой еде и просила принести ей мороженое.
Напомним, в больнице исполнительница провела полтора месяца. Долгое время она находилась подключенной к аппаратам жизнеобеспечения. Судя по всему, самое страшное уже позади, и поклонники могут вздохнуть с облегчением.
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