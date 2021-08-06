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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 августа

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 августа

С каждым днем певица МакSим идет на поправку. PR-менеджер вокалистки Яна Богушевская рассказала, как сейчас себя чувствует артистка.
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Два дня назад знаменитость вывели из искусственной комы. Также стало известно, что она стала самостоятельно дышать, правда, через кислородную маску.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

По словам представителя Марины Абросимовой, она настроена по-боевому – на выписку из больницы. Кроме того, менеджер сообщила, что певица МакSим начала сама есть. Она уже может сидеть и общаться.

Ранее звезда поговорила по видеосвязи с близкими и со своим концертным директором Маргаритой Соколовой. При этом говорить об окончательном выздоровлении пока преждевременно. Знаменитости предстоит пройти долгое восстановление. Ведь двусторонняя пневмония и долгое нахождение в коме ослабили ее организм.

Певице МакSим предстоит длительная реабилитация. Артистка находится на спецпитании. Ранее ее представитель отметила, что вокалистка соскучилась по любимой еде и просила принести ей мороженое.

Напомним, в больнице исполнительница провела полтора месяца. Долгое время она находилась подключенной к аппаратам жизнеобеспечения. Судя по всему, самое страшное уже позади, и поклонники могут вздохнуть с облегчением.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 02:19 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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