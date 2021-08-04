"Просит принести ей мороженое": представитель раскрыла капризы тяжелобольной певицы МакSим

Концертный директор певицы МакSим сообщила радостные известия о состоянии знаменитости.



Судя по всему, самое страшное миновало: в лечении звезды наметился явный прогресс. Марина Абросимова с двусторонней пневмонией все еще находится в больнице, но ей уже намного лучше.

Исполнительницу вывели из комы и отключили аппарата ИВЛ. Однако говорить о полном восстановлении еще очень рано – ее легкие были слишком сильно поражены. По словам представителя певица МакSим, ее организм пока очень хрупок.

Маргарита Соколова поведала, что общалась с артисткой по телефону. Она отметила, что ее подопечная сейчас до конца не осознает, как долго полежала в искусственной коме. Ведь для нее время в таком состоянии текло иначе, чем в сознании.

Директор Марины Абросимовой констатировала, что вокалистка – настоящий боец, который никогда не жалуется и не ноет. У 38-летней звезды появились силы: она уже может самостоятельно сидеть.

В клинике у пациентов специальное питание. Но все они, разумеется, скучают по обычной любимой пище. Так, по словам менеджера, певица МакSим просит принести ей мороженое.