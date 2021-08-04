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Шоу-бизнес
От этого умер Майкл Джексон: какие препараты кололи МакSим в реанимации

От этого умер Майкл Джексон: какие препараты кололи МакSим в реанимации

Врач прокомментировал состояние певицы МакSим и информацию о протезе легких.
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38-летняя Марина Абросимова-Максимова (МакSим) больше месяца провела в состоянии медикаментозной комы. Ее госпитализировали 23 июня и сразу положили в реанимацию. У нее было диагностировано обширное поражение легких, состояние артистки постепенно ухудшалось.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Несколько недель МакSим была подключена к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. По сути это протез легких и даже сердца в случае, если оно отказывает, пишет сайт "КП". Аппаратура позволяет качать кровь подобно насосу, насыщать ее кислородом и прогонять по организму.

Во время пребывания на ЭКМО у человека может восстановиться ткань легких. Если пациенту становится легче, его переводят на обычную ИВЛ, а потом и на дыхание с кислородной маской.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс рассказал, можно ли полностью восстановиться после длительного пребывания на ЭКМО.

По его словам, мозг пациента не страдает, если аппарат позволяет поддерживать нормальный уровень оксигенации.

Также он объяснил, какие препараты вводили певице МакSим во время медикаментозного сна. По словам врача, скорее всего это пропофол, от передозировки которого умер Майкл Джексон.

На вопрос, сможет ли артистка вернуться на сцену, врач ответил, что все зависит от возможностей ее организма и квалифицированной помощи врачей. В 38 лет возможности организма еще довольно высоки.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 14:29 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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