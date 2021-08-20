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Шоу-бизнес
Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой

Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой

Галина Стаханова любима миллионами россиян, как колоритная артистка с прекрасным чувством юмора. Ее необычная внешность стала залогом успеха в актерской профессии.
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Артистка играла бабулек, нянек, уборщиц и вахтерш. Все ее героини были строгими, но в то же время необыкновенно обаятельными. Широко известна королева эпизода стала лишь в 70 лет. А ее личная жизнь не сложилась. Но при всем этом Галина Стаханова не унывает и считает себя счастливой.

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Будущая актриса появилась на свет в 1940 году в обычной семье. Отец бросил мать Галины, уйдя к другой. Семье не хватало еды, они ели даже картофельные очистки. Родительница Стахановой позже умерла от тифа. Бабушка недоедала, отдавая пищу только дочери и внукам, и в итоге скончалась от голода. Позже блудный глава семейства вернулся в семью, но сильно пил, от чего и преждевременного покинул этот свет. Горькая судьба досталась младшему брату Галины Саше. Он случайно отравился щелочью и умер.

Галина Стаханова мечтала стать актрисой. Девочка танцевала, ходила в драмкружок. Но из-за бедности семьи девочка не смогла окончить среднюю школу. Ей пришлось работать телефонисткой и доучиваться в школе рабочей молодежи.

Мать Стахановой некоторое время служила домработницей у актрисы Веры Пашенной. Звезда экрана, увидев Галину, признала, что у нее есть талант и большая душевная теплота. Примечательно, что впервые старушку Стаханова сыграла еще в детстве: Бабушку-пчелу в "Мухе-цокотухе".

Не поступив в театральное училище, Галина устроилась помощником гримера в театр им. Маяковского. Иногда девушка играла в массовке, подружилась с актрисой Люсьеной Овчинниковой.

Затем Стаханова занималась самодеятельностью в Студенческом театре МГУ. Там Галина раскрылась как актриса и встретила любовь всей жизни – режиссера и артиста Ролана Быкова. Актер увлекся видной девушкой и быстро стал жить с ней вместе. Однако режиссер стал нередко изменять Галине. Артистка не выдержала этого и рассталась с возлюбленным.

После разрыва она узнала, что беременна. Но малыш так и не появился на свет. Потеряв ребенка, Стаханова долго и тяжело болела и поставила крест на личной жизни. В 1975 году артистка родила "для себя" дочь Машу. Сегодня у 80-летней звезды есть внучка – Лиза, которую она обожает.

Несмотря на множество ролей, Галина Стаханова по большому счету зарабатывала на жизнь иначе. Она была и снабженцем, и контролером, и завскладом, и делопроизводителем. Однажды ей предложили сняться в рекламе растительного масла. Знаменитость согласилась. После этого ее стали часто звать на съемки: в кино, сериалы и ситкомы.

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Галина Стаханова. Фото: Ютуб-канал "Москва Доверие"
Автор: 20 августа 2021, 02:14 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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