"Непонятно что там": директор МакSим сделала неожиданное заявление

Однако и сама Соколова долгое время находилась в совсем не лучшей форме. В больнице она оказалась практически сразу вместе с певицей, с тем же диагнозом. Тогда выяснилось, что и сама Маргарита заразилась злосчастной коронавирусной инфекцией. Однако ее организм справлялся с нагрузкой лучше с самого начала.
При всем этом врачи до сих пор активно наблюдали за изменениями в состоянии директора МакSим. Сегодня она рассказала, что находится в медицинском учреждении последний день. По словам Маргариты Соколовой, "непонятно что там", но кашель уже постепенно перестает ее беспокоить. Она отметила, что уже мечтает оказаться дома. С 16 июня она не была в родных стенах.
Так, директору певицы удалось побороть коварное заболевание. Сама же знаменитость пока находится в больнице. Ее состояние становится лучше, но никаких прогнозов врачи пока не дают. Известно, что знаменитость начала реагировать на окружающих и якобы даже немного общается.
Ранее Маргарита Соколова говорила о том, что МакSим постепенно выводят из медикаментозной комы. По ее словам, врачи внимательно отслеживают состояние пациентки. Ей позволяют дышать самостоятельно, когда организм готов к этому, но периодически дают ему отдохнуть.
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