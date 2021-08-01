"Ночевал у нее дома": знаменитый режиссер рассказал о близости с Волчек

Коляда поделился подробностями. Выяснилось, что с худруком театра "Современник" они познакомились в далеком 1989 году, в поездке за границу от Союза театральных деятелей. Группа из 30 человек отправилась в Сингапур, Малайзию и на Филиппины.
Режиссер признался, что сначала был ошарашен скоплением знаменитых актеров: Виталий Вульф, Игорь Кваша, Лия Ахеджакова, Галина Волчек и другие. Он видел их раньше лишь по телевизору, и очень боялся общения с ними. Они же, как оказалось, думали, что его прислали из КГБ.
Драматург признался, что Галина Волчек его очень любила. Он добавил, что даже ночевал у артистки дома. Они стали настолько близкими друзьями, что режиссер предлагала коллеге угоститься со своей тарелки. Николай Коляда не отказывался – ел прямо руками.
Мужчина привозил Галине Волчек подарки – сувениры и украшения из уральских камней. Теперь он понимает, что актриса не носила их, а передаривала, но принимала всегда с удовольствием и благодарностью.
Бывало и такое, что коллеги ругались. Однажды жутко рассорились из-за пьесы Коляды "Селестина". В ней играла главную роль Ахеджакова. Там были костюмы в стиле "деревенский коврик". Позже режиссер подарил в таком же стиле Галине Волчек сумку. Суд по всему, презент пришелся актрисе не по душе.
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