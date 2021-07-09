"Богиня": Орбакайте показала свой персик

Взрослая дочь Аллы Пугачевой решила поделиться со своими фанатами новой версией картины "Девочка с персиком", правда, назвала ее иначе – "Портретом с персиком". Артистка разместила свой портрет, снятый Максимом Галкиным. На фото Кристина Орбакайте сидит за столом перед тарелкой с румяным персиком и улыбается, глядя в камеру.
Поклонникам артистки пришелся по душе ее портрет. Они высоко оценили мастерство Максима Галкина и оставили множество комплиментов самой Кристине Орбакайте. В комментариях отметились и звездные коллеги певицы и просто почитатели ее таланта. Фанаты написали:
"Супрематизм. Работа Мастера! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Клаааассная фотография!!!!", "Как хорошо М.Галкин рисует. Очень хороший кадр, летний и жизнелюбивый.!", "Богиня", "Какая Красавица с персиком!!! Любим Вас!!!", "Кристина, какая же Вы красивая!!!!", "Девочка с персиком".
Некоторые поклонники звезды, посмотрев на этот портрет, сильно засомневались в том, что Кристине Орбакайте недавно исполнилось 50 лет, и написали, что больше 35 ей не дать.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что дочь Примадонны решила бороться за красоту собственной девятилетней дочери. Кристина Орбакайте отвела девочку на косметологические процедуры, что вызвало большое недоумение у ее поклонников.
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