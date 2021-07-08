Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Четверг
8 июля
Лента новостей
15:37
Состояние звезды "Черной любви" и "Дочери посла" после тяжелой болезни: На экраны вернется нескоро
15:25
"Сочувствую вашей потере": Ольга Орлова довела россиян до слез
15:21
Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика
15:05
Голая и без макияжа: Леди Гага ошарашила публику
14:58
Стало известно о романе 52-летней Булановой с молодым теннисистом
14:47
Спутавшейся с Шаляпиным внучке Гурченко мерещатся привидения
14:41
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:37
"Сидит на спящем вулкане": куда пропала актриса Ольга Погодина
14:22
В российских школах появится новый предмет
14:16
"Человек пропадает": спивающуюся Волочкову хотят упечь в реабилитационный центр
14:15
Киркоров выступил с угрозами после вопроса о скандале с Крапивиной: Порву в клочья
14:15
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
14:14
Актер Игорь Верник госпитализирован в больницу
14:09
Собчак заговорила о страшном диагнозе: побежала к врачам
14:03
Почерневшую от горя Алентову держали под руки во время выноса гроба с Меньшовым
14:03
Названы самые популярные российские губернаторы
13:59
Состояние бабушки Урганта резко ухудшилось: Лежит как рыба
13:50
Как изменяют мужчины и женщины: сексолог назвала главные отличия
13:50
"Хочу, чтобы он нам запомнился таким": внук показал сенсационные кадры с Меньшовым
13:30
Терешина сделала заявление о разводе
13:27
Седьмому сезону быть: работа над сериалом "Сваты" возобновилась в Грузии
13:26
Страшно смотреть: обессилевшую Меньшову у гроба отца невозможно узнать
13:23
Эксперты ожидают сильный рост цен на вино в России
13:05
Убитый горем Машков появился на прощании с Меньшовым
13:02
Раздавленный горем Гаркалин простился с великим Меньшовым
12:52
Forbes: Минфин предложил повысить страховые взносы и налог на имущество
12:46
90-летний Иван Краско склонил голову на могиле сына: Прохладненько тебе тут...
12:45
Российский ученый предрек появление суперштамма коронавируса
12:02
Меньшов под стеклом в гробу выглядит как сказочный принц
12:01
"Друг за другом друзья уходят": трясущийся Панкратов-Черный на прощании с Меньшовым
11:54
В МИД Франции призвали ЕС не признавать российские вакцины от коронавируса
11:53
Аверин у гроба рассказал о строгости Меньшова
11:46
Принцесса Диана из сериала "Корона" с забинтованной грудью намекнула на смену пола
11:43
"Это отвратительно": экс-жена Меладзе встала грудью за замешанную в секс-скандале Лорак
11:39
Больно смотреть: овдовевшей 79-летней Алентовой стало плохо у гроба Меньшова
11:36
В России выявили почти 25 тысяч новых заражений COVID-19
11:28
Российских бомжей хотят обеспечить жильем и медпомощью
11:27
"Опасности не представляет": исхудавшая после ковида Алентова появилась у гроба мужа
11:15
Плюс двадцать лет: новая прическа сильно состарила Ковальчук
11:09
Диетолог назвала лучшие средства для хорошего сна
11:00
Борющегося за жизнь в реанимации актера "Мажора" добивает страшное горе
10:58
"Ужасно и вульгарно": разодевшейся Дакоте влепили звонкую пощечину
10:54
Россиянам вернут деньги за оплату газификации при одном условии
10:44
Прощание с Владимиром Меньшовым: прямая трансляция
10:34
Догилева экстренно госпитализирована с пневмонией
10:25
Позирующая на полу в стразах и золоте Кабаева возбудила россиян
10:24
Как избавиться от чужого кредита: советы юриста
10:19
"Так удобнее": экс-супруга Меладзе наплевала на важное событие
09:55
Новые пособия беременным и родителям-одиночкам: как получить выплаты
09:29
Два теста и контрольный КТ: Вера Алентова посетит похороны мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
"Неделя-две осталось": тяжелобольной экс-супруге Аршавина необходима операция
"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес

Актер Игорь Верник госпитализирован в больницу

прочитано 478 раз

Известный российский актёр Игорь Верник был госпитализирован в больницу. По данным журналистов, у него возникли проблемы с сердцем.

СМИ сообщают, что в медучреждении ему проведут рентгенологическое исследование сосудов сердца. По результатам анализов актёру назначат дальнейшее лечение. Подробности состояния звезды в настоящее время не сообщаются, передаёт Пятый канал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 8 июля 2021, 14:14 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Спутавшейся с Шаляпиным внучке Гурченко мерещатся привидения

Девушка говорит о проклятье
Шоу-бизнес

Киркоров выступил с угрозами после вопроса о скандале с Крапивиной: Порву в клочья

Певец хочет забыть о конфликте?

Шоу-бизнес

"Друг за другом друзья уходят": трясущийся Панкратов-Черный на прощании с Меньшовым

Они были близки
Шоу-бизнес

"Опасности не представляет": исхудавшая после ковида Алентова появилась у гроба мужа

Вдова должна была проститься

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+