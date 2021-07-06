Убитая горем вдова Грачевского измотана смертью: Пусть боженька заберет в рай

Вдова создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская переживает смерть друга и коллеги ее покойного мужа.

В этом году не стало двух легендарных кинематографистов – Бориса Грачевского и Владимира Меньшова. Две глыбы отечественного кино умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская еще не успела оправиться от первого горя, как ее настигло новое, не менее страшное. В "Инстаграм" своего покойного мужа она опубликовала фото, на котором ее супруг предстал рядом с Владимиром Меньшовым.

"Уходят лучшие. Ушла эпоха", – написала убитая горем и измотанная страшными новостями вдова Грачевского.

"Царствие небесное им!!! Пусть боженька их души заберет в рай", – отметили поклонники.

Напомним, создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в больнице еще в январе. Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он тоже был госпитализирован в одну из столичных клиник с тяжелой полисегментарной вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Вдова Владимира Меньшова российская актриса Вера Алентова пока тоже находится в больнице в подтвержденным тестом на коронавирус. Предположительно, ее могут выписать 8 июля к похоронам режиссера.



Ранее ректор ВГИКа Владимир Малышев рассказал, что беседовал с Владимиром Меньшовым менее недели назад. Он чувствовал себя хорошо и собирался выписываться и долечиваться дома.