"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова

5 июля не стало легендарного советского и российского кинематографиста, создателя картины "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Ректор ВГИКа поведал новые детали.

Владимир Меньшов был госпитализирован еще 22 июня. Ему диагностировали тяжелую двустороннюю полисегментарную пневмонию и дыхательную недостаточность. Врачи делали позитивные прогнозы на выздоровление 81-летнего народного артиста РСФСР. Но ковид оказался сильнее. Утром 5 июля заслуженного деятеля искусств не стало.

В больнице с тем же диагнозом остается его вдова, прославленная российская актриса Вера Алентова. Она и их общая дочь, телеведущая Юлия Меньшова убиты горем. Теперь Юлии предстоит вытащить свою мать из опасной болезни. Ведь отец умер именно от осложнений, вызванных коронавирусом.

Звезды отечественного кинематографа переживают трагедию вместе с поклонниками и родными Владимира Меньшова. Ректор ВГИКа Владимир Малышев рассказал о своем последнем разговоре с мэтром. По его словам, Меньшов был бодр и весел и собирался выписываться из больницы в скором времени. Режиссер хотел долечиться дома.

Этот разговор состоялся менее недели назад. При этом тогда Владимир Меньшов сообщил коллеге, что его "легкие чистые". Очевидно, что такую информацию он получил от медиков. Однако все оказалось не так радужно, и через несколько дней его не стало.

"Я несколько дней назад, может, неделю назад с ним говорил, и он там: "У меня легкие чистые, и я на следующей неделе домой перееду", – рассказал Малышев о разговоре с Меньшовым.

Напомним, во ВГИКе Владимир Меньшов преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Вместе с супругой Верой Алентовой они руководили в вузе актерско-режиссерской мастерской. Сам Владимир Меньшов в 1970-м окончил аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа. Коллеги скорбят об уходе талантливого кинематографиста такой величины.