Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Вторник
6 июля
Лента новостей
14:47
"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян
14:39
Извинялся передо мной: Сафронов рассказал о ссоре с Меньшовым
14:37
"И мы так с Алешей": вдова Баталова посочувствовала потерявшей мужа Алентовой
14:28
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
14:28
Бросились на улицу, чтобы подышать: Куликова сообщила о произошедшем на площадке "Склифосовского"
14:22
СМИ: При крушении пассажирского Ан-26 на Камчатке погибли все 28 человек
14:12
Умер знаменитый музыкант Дживан Гаспарян
14:06
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:02
Убитая горем вдова Грачевского измотана смертью: Пусть боженька заберет в рай
13:52
Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий
13:52
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Беззаконие и шантаж в международном масштабе
13:52
12 миллионов за один курс: звезда "Холостяка" стала зарабатывать большие деньги после расставания с Тимати
13:44
"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами
13:36
"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова
13:29
Вранье о Джулии Робертс: Мерьем Узерли из "Великолепного века" втянули в грязную игру
13:16
"Не надо учить меня жизни!": Бородина взорвалась из-за развода с Омаровым
13:10
Когда власти начнут ограничивать рост цен на продукты
13:04
Ходит без штанов и пускает слюни: Жасмин впервые рассказала об изнанке жизни с чемпионом России
12:59
Тайно стал отцом? Билана увидели гуляющим с детской коляской
12:28
"Умопомрачительный секс!": популярный актер обнародовал интимные подробности рухнувшего брака
12:23
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
12:16
Бородина влезла в разборки Бузовой и Кадони
12:10
"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность
11:56
Невозможно с этим жить: Бурунов рассказал о страшном отчаянии и злоупотреблении алкоголем
11:49
"Показал свою сущность": известный певец поцеловал мужчину прямо на сцене
11:06
Закатил скандал прямо на сцене: всплыли шокирующие кадры с Меньшовым
11:02
Пассия разлюбила и бросила мечтающего о детях Бурунова
11:00
Жена Преснякова в мокрой комбинации продемонстрировала соблазнительные прелести
10:59
Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26
10:56
Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля
10:45
Эксперты сравнили доходы российских мужей и жен
10:36
"Должен был дожить до 60": шокирующее признание Меньшова
10:22
Диетолог назвала самые полезные каши
10:15
Россияне массово пожаловались на платежки с несуществующими долгами
10:14
Названы самые популярные в России социальные сети
10:06
Эксперт по недвижимости назвала способы быстро сдать квартиру в России
09:59
Ковид заподозрили еще в мае: вскрылись новые подробности болезни Меньшова
09:53
Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть
09:51
Сто миллионов без завещания: обнародована судьба элитной недвижимости Меньшова
09:47
Сколько стоит место под могилу Меньшова на Новодевичьем кладбище
09:14
"Юля, береги маму": обеспокоенная Стриженова публично обратилась к Меньшовой
08:59
На Украине пнули мертвого Меньшова: Передавал деньги для Донбасса
08:58
Дочь покойного Меньшова обратилась к людям с просьбой молиться
08:55
"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова
08:52
Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим
08:39
"Будем отвечать жестко": Лавров пригрозил США расплатой за враждебные действия
06:37
Известие о психическом состоянии принца Гарри всполошило народ
04:09
Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон ради церкви
02:24
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 июля
00:14
"Любовник избегает и хамит": Водонаева сделала заявление о токсичном мужчине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова
Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова

"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова

5 июля не стало легендарного советского и российского кинематографиста, создателя картины "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Ректор ВГИКа поведал новые детали.
прочитано 2136 раз

Владимир Меньшов был госпитализирован еще 22 июня. Ему диагностировали тяжелую двустороннюю полисегментарную пневмонию и дыхательную недостаточность. Врачи делали позитивные прогнозы на выздоровление 81-летнего народного артиста РСФСР. Но ковид оказался сильнее. Утром 5 июля заслуженного деятеля искусств не стало.

ПО ТЕМЕ

Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа

"Говорил, что завтра выйдет": Меньшов перед смертью собирался на работу

В больнице с тем же диагнозом остается его вдова, прославленная российская актриса Вера Алентова. Она и их общая дочь, телеведущая Юлия Меньшова убиты горем. Теперь Юлии предстоит вытащить свою мать из опасной болезни. Ведь отец умер именно от осложнений, вызванных коронавирусом.

Звезды отечественного кинематографа переживают трагедию вместе с поклонниками и родными Владимира Меньшова. Ректор ВГИКа Владимир Малышев рассказал о своем последнем разговоре с мэтром. По его словам, Меньшов был бодр и весел и собирался выписываться из больницы в скором времени. Режиссер хотел долечиться дома.

Этот разговор состоялся менее недели назад. При этом тогда Владимир Меньшов сообщил коллеге, что его "легкие чистые". Очевидно, что такую информацию он получил от медиков. Однако все оказалось не так радужно, и через несколько дней его не стало.

"Я несколько дней назад, может, неделю назад с ним говорил, и он там: "У меня легкие чистые, и я на следующей неделе домой перееду", – рассказал Малышев о разговоре с Меньшовым.

Напомним, во ВГИКе Владимир Меньшов преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Вместе с супругой Верой Алентовой они руководили в вузе актерско-режиссерской мастерской. Сам Владимир Меньшов в 1970-м окончил аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа. Коллеги скорбят об уходе талантливого кинематографиста такой величины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 13:36 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

Дина
Пожаловаться Ответить
Его будет не хватать!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жена Преснякова в мокрой комбинации продемонстрировала соблазнительные прелести

Невестка Орбакайте наслаждается отдыхом на море
Шоу-бизнес

"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность

Артистка отправилась в отпуск
Шоу-бизнес

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

Актриса в шоке от потери
Шоу-бизнес

Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим

Поклонники потеряли певицу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+