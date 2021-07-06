Ковид заподозрили еще в мае: вскрылись новые подробности болезни Меньшова

Первые опасения относительно коварной болезни возникли у Владимира Меньшова сразу после Дня Победы.

После празднования 9 мая у 81-летнего режиссера внезапно поднялась температура. Когда термометр показал 37,4, обеспокоенная Вера Алентова вызвала врачей. Владимир Меньшов заподозрил у себя ковид, но тогда его подозрения не подтвердились. Знаменитого пациента доставили в КТ-центр, там ему проверили легкие, и медики убедились, что все в норме.

Уже в июне звездным супругам вновь пришлось обращаться за помощью врачей. 21 июня у режиссера опять поднялась температура – на этот раз до 37,7. К тому же, у мужчины упала сатурация – до 94. Меньшову вызвали скорую, однако режиссер не хотел ехать в больницу и после осмотра остался дома.

Как удалось выяснить "МК", на следующий день ситуация ухудшилась: сатурация упала до 89. Тогда решено было больше не медлить. Кинодеятеля доставили в 15-ую городскую больницу. Там врачи почти две недели боролись за жизнь Владимира Валентиновича, но, к большому сожалению поклонников, все усилия медиков оказались тщетными.

Сам Владимир Меньшов до последнего верил, что еще поправится. Всего за неделю до смерти он был бодр и уверял, что скоро выйдет на работу. К тому же, и врачи были настроены позитивно. Сначала медики считали, что болезнь протекает легко, но осложнения возникли и развились очень быстро. В результате спасти Владимира Меньшова не удалось.