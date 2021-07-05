"Поверить невозможно!": Орбакайте рыдает из-за тяжелой утраты

Российская певица Кристина Орбакайте переживает уход Владимира Меньшова.

Советский и российский драматург, кинорежиссер и талантливый сценарист Владимир Меньшов умер 5 июля в одной из московских больниц от осложнений после ковида. Создателю картины "Москва слезам не верит" был 81 год. Всего за неделю до смерти он шутил и смеялся и собирался выходить на работу. Смерть стала неожиданной для его родных, коллег и поклонников.

Весь свет российского шоу-бизнеса оплакивает безвременно канувшую в лету легенду. Певица Кристина Орбакайте опубликовала полный горечи и скорби пост в своем "Инстаграм". Звезда прикрепила архивное фото, на котором она, Владимир Меньшов и другие коллеги увлеченно обсуждают очередной сценарий.

"Поверить невозможно! Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Я была счастлива сниматься, общаться и быть современником этого гениального человека. Светлая память", – написала Орбакайте.

Она добавила к тексту эмоджи в виде разбитого сердца. К ней присоединились многие поклонники знаменитого режиссера. Многие запомнили Владимира Меньшова как невероятно талантливого, прямолинейного и честного человека. А на его фильмах, в которых прописаны вечные истины, будет воспитано еще не одно поколение.