"Говорил, что завтра выйдет": Меньшов перед смертью собирался на работу

Продюсер Александр Литвинов скорбит вместе с поклонниками из-за смерти создателя картины "Москва слезам не верит".

Утром 5 июля стало известно о смерти легендарного советского и российского режиссера Владимира Меньшова. Его сердце остановилось из-за осложнений, вызванных ковидом. Актеру был 81 год.

Продюсер Александр Литвинов успел пообщаться с легендарным драматургом неделю назад. Тогда никаких предвестников несчастья не было. Владимир Меньшов был бодр и весел и собирался выходить на работу. При этом коллега уже знал, что все не так радужно.

"Он говорил, что все у него хорошо и завтра он выйдет. Вот это он говорил. Но я тогда знал другую информацию, от врачей, что ситуация совсем другая", – признался Александр Литвинов.

Владимир Меньшов до последнего верил, что сможет победить злосчастный недуг. Впрочем, позитивно были настроены и врачи. При поступлении Меньшова в больницу они уверяли, что течение болезни у него легкое, и он поправится. Однако осложнения развились очень быстро, и драматурга не смогли спасти.

Напомним, Владимир Меньшов создал такие легендарные картины, как "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли". А фильм "Москва слезам не верит" получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в Америке.