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Шоу-бизнес
Названа причина смерти Меньшова: Вызывали скорую

Названа причина смерти Меньшова: Вызывали скорую

Легендарный актер и режиссер скончался сегодня, пятого июля. 17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года.
прочитано 2679 раз

О трагическом событии сообщили близкие знаменитости. Ранее было известно, что у Владимира Валентиновича около двух недель назад был диагностирован коронавирус. Изначально россиян успокоил тот факт, что артист якобы достаточно легко переносил заболевание. Позднее новости перестали появляться в СМИ.

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Теперь стало известно, что в последние дни жизни состояние Владимира Меньшова было крайне тяжелым. Он был подключен к ИВЛ, но организм не справился. Сообщается, что у легенды отечественного кинематографа была выявлена двухсторонняя пневмония, а также третья стадия дыхательной недостаточности. 22 июня его самочувствие ухудшилось, после чего родные вызвали режиссеру скорую помощь.

Прибывшие на место событий врачи выявили крайне низкий показатель сатурации. Было принято решение об экстренной госпитализации Владимира Валентиновича. Как сообщает Ura.ru, сегодня около девяти утра он скончался в медицинском учреждении.

Прощание с великим артистом состоится восьмого июля в Доме кино. Позднее его похоронят на столичном Новодевичьем кладбище. Напомним, Владимир Меньшов был великим советским и российским режиссером, актером и продюсером. Он воспитал невероятное количество популярных артистов, каждый из которых до сих пор не может поверить в произошедшую трагедию.

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Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 14:03 Источник: Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость789314
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Меньшов был подключен к ИВЛ и родные вызвали скорую.ИВЛ у Меньшова в доме проводилась?
Гость785483
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🙏🙏🕯🥲
1

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