Под сто миллионов: Владимир Меньшов оставил шикарное наследство

Утро понедельника, 5 июля, началось с грустной новости: "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году".



Сегодня семья занята организацией похорон мужа Веры Алентовой – скорее всего они состоятся ближе к концу рабочей недели. А через полгода им надо будет вступить в наследство. Владимир Меньшов, как оказалось, был человеком довольно состоятельным.

В 1981 году снятый Владимиром Меньшовым фильм "Москва слезам не верит" получил "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке. К золотой статуэтке в Америке была приплюсована трехкомнатная квартира на родине в престижном и новом тогда районе столицы – Олимпийской деревне. А в конце жизни Меньшов с женой жили на 3-й Тверской-Ямской улице, расположенная в самом центре Москвы. Ее стоимость оценивается риэлторами в 50 миллионов рублей.

Была у актерской четы и загородная недвижимость близ села Игнатово Дмитровского района Московской области. Рядом озеро, лес – вид замечательный. Большая приусадебная территория, светлый фасад, камин прямо в гостиной, в окна заглядывают березы и ели – стоит такая дача не менее 30-40 миллионов рублей.

Напомним, Владимир Меньшов – создатель таких кинохитов как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли" – проходил лечение от коронавируса.

