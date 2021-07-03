"Бедная девочка": Орбакайте упекла маленькую дочь в клинику

Поведение Кристины Орбакайте возмутило народ. Певица решила бороться за красоту девятилетней дочери.

Исполнительница хита "Пьяная вишня" продемонстрировала свою методику воспитания детей. Неожиданно для фанатов артистка решила прививать дочери Клавдии любовь к медицинским процедурам. В инстаграм-истории Кристины Орбакайте появилось видео, где маленькая наследница певицы Клавдия подвергается манипуляциям со стороны.

В кадре девятилетняя внучка Пугачевой находится в московской клинике красоты и косметологии. Ребенок лежит на медицинской кушетке в специальной шапочке, которая защищает волосы. В это же время сотрудница клиники размазывает по лицу юной леди крем. Глядя на Клавдию, Кристина Орбакайте объявила о необходимости процедур для дочери. "Уже с детства надо привыкать к косметическим процедурам! Девочка, такая девочка", — выразилась звездная мать в нравоучительном тоне.

Позиция Кристины Орбакайте многим пришлась не по вкусу. В Сети появились негативные замечания в адрес певицы. Люди решили, что ребенку не нужны никакие манипуляции. "Орбакайте и себя изуродовала пластикой, теперь за дочь взялась. Бедная девочка", — выразились в отношении артистки. Звезда еще не рассказала подписчикам о характере процедур, которые выбрала для поддержания красоты наследницы. Состав крема, которым намазали Клавдию, также остался неизвестным.

