Пригожин в бешенстве из-за мерзких выходок: Отсутствует совесть

Иосиф Пригожин согласился с позицией Льва Лещенко, который недавно обрушился на современных музыкантов, назвав их отребьем, в том числе, рэпера Моргенштерна. Продюсер уверен, что проблема подобных звезд в том, что они не мыслят своей жизни без хайпа.
Примечательно, что ради популярности кумиры молодежи не гнушаются ни матом, ни другими мерзкими с точки зрения Иосифа Пригожина выходками. Муж певицы Валерии считает, что у многих из них и вовсе нет таланта.
Иосифу Пригожину по душе старая гвардия исполнителей. Вместе с тем он признал, что конфликт поколений будет всегда. По его словам, эпатажные артисты всегда выигрывали у скромных. При этом он добавил, что если прежде у певцов было понятие неловкости и совесть, то у сегодняшних артистов они отсутствуют, передает "Царьград".
По мнению негодующего Иосифа Пригожина, теперь музыкантам все равно, что они делают – кто ярче и громче, у того больше популярности. Продюсер отметил, что сейчас есть много талантливых ребят, но никто о них не знает, потому что они не присутствуют в публичном пространстве.
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