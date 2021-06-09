"Наберитесь смелости": Королева высказалась на тему домогательств

По мнению звезды, такое поведение женщин модно в Европе, и этот тренд активно перенимают жительницы России. Также Королева считает, что в большинстве случаев обвинения в домогательствах не несут под собой реальных фактов, и это всего лишь желание прославиться или заработать.
При этом артистка утверждает, что если женщина стала жертвой абъюзивных отношений, ей немедленно нужно осмелеть и подавить желание партнера причинять боль.
Также Наталья уверена, что даже если факта насилия еще не было, но мысли об опасности не покидают девушку, нужно взять ситуацию под свой контроль и не удивляться потом, что произошло нечто ужасное.
"Наберитесь смелости и поговорите с человеком, который это делает. Вы, главное, не бойтесь... Проявите определенную силу характера. И если вы сможете это сделать, то, наверное, и такой ситуации не произойдет. Все случается потому, что женщина дает где-то слабинку", – отметила Королева.
Кроме того, Королева подчеркнула, что провела детство в достаточно неблагополучном районе, поэтому с ранних лет умеет давать отпор надоедливым мужчинам. Из-за этого, по словам звезды, в ее жизни никогда не было факта абъюза.
Напомним, что недавно Наташа Королева шокировала подписчиков яркой фотографией. Певица любит смелые и пестрые наряды, поэтому не стесняется их демонстрировать. Нарядилась артистка в честь празднования своего 48-летия.
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